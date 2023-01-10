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Аэропорт Охотска получит современную радиомаячную систему посадки

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Самый северный аэропорт Хабаровского края, в городе Охотске, получит новое радиолокационное оборудование. Положительное заключение на это выдала Главгосэкспертиза России, рассмотрев проектно-сметную документацию.

ИА AmurMedia поясняет, что региональный аэропорт Охотска обеспечивает авиасообщение с Хабаровском, Якутском и Николаевском-на-Амуре, а также вертолетное сообщение с различными населенными пунктами района. В 2021 году в аэропорту начали масштабную реконструкцию. Она включена в перечень мероприятий национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока.

При поддержке федеральных властей аэропорт Охотска планируют превратить в современный авиационный узел, способный принимать более вместительные самолеты. Таким образом, транспортная доступность отдаленных районов улучшится.

Главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Сергей Иванов пояснил, что на аэродроме Охотска установят азимутальный и дальномерный радиомаяки DVOR 2000/DME/N 2700.

Радиотехническая система ближней навигации в их составе необходима для формирования и излучения радиосигналов, которые измеряют азимутальный угол и наклонную дальность воздушного судна от контрольной точки установки оборудования. Далее эта информация передается пилоту для направления самолета по заданному курсу.

Оборудование производят на предприятии в России. Оно имеет сертификат Межгосударственного авиационного комитета.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что аэропорт Великого Устюга принял первый самолет после реконструкции. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в начале декабря. Взлетно-посадочную полосу аэропорта удлинили на 1,8 тыс. м, установили прожекторные мачты и светосигнальное оборудование.

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