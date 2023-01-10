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Максима Галкина лишат региональных наград в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российского артиста и телеведущего Максима Галкина (настоящий материал касается физического лица Максима Галкина, выполняющего функции иноагента), покинувшего Россию, лишат региональных наград Кемеровской области. Инициативу кузбасского совета ветеранов поддержал глава региона Сергей Цивилев 10 января.

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«Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — говорится в его Telegram-канале.

5 января на концерте в Дубае (ОАЭ) в ответ на реплику из зала «Слава Украине!» Галкин выкрикнул со сцены лозунг украинских националистов «Героям слава!». Эта фраза активно использовалась украинскими националистами — пособниками нацистов во время Великой Отечественной войны.

Галкин со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году покинули РФ, переехав в Израиль, живут они в элитном особняке стоимостью $6 млн, который находится на так называемой израильской Рублевке. Съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть виллу с коптера.

16 сентября Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Галкина. Указывалось, что он имеет источник финансирования на Украине, в связи с этим с начала спецоперации он неоднократно публиковал в социальных сетях антироссийские высказывания. В свою очередь артист не согласился с присвоенным ему статусом. Он заявил, что будет считать это некой наградой и «торжественно шлепать у себя на лбу» этот знак.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 сентября подчеркивал, что Максиму Галкину «явно не по пути» с остальными россиянами.

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