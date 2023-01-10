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Украинский пленный рассказал о колоссальных потерях в рядах ВСУ

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Фото: REUTERS
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Пленный украинский военнослужащий рассказал о колоссальных потерях в Вооруженных силах Украины. Соответствующее видео с ним опубликовало Минобороны России во вторник, 10 января.

Он объяснил, что большое число раненых и убитых из-за того, что командиры отправляют солдат «на убой».

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«Не нужно говорить, что Россия виновата. <...> Нужно <...> разобраться, что у нас в стране делается. Вы сами вдумайтесь, почему такие деньги вот платят… А потому, что наше руководство заинтересовано в этом», — указал военнослужащий.

Мужчина добавил, что семьям погибших не выплачивают компенсации и не переводят даже последнюю зарплату их женам и детям.

Он также отметил, что при захвате в плен его никто не бил, а сообщения об издевательствах со стороны российских военнослужащих являются враньем.

Ранее, 10 января, офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины госпитализированы из Донбасса в украинские медучреждения с обморожениями.

В этот же день российский военнослужащий Западного военного округа с позывным Слон рассказал, что попытка украинских боевиков активизироваться новогодней ночью в районе Кременной в ЛНР обернулась большими потерями.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 8 января признала, что Вооруженные силы Украины потеряли в боеспособности из-за большого количества новобранцев.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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