На орбиту запущены еще 40 британских спутников OneWeb

SpaceX запустила на орбиту 40 британских спутников OneWeb. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Спутники пополнили группировку OneWeb, уже состоящую из 502 аппаратов, передает телеканал «Известия». В среду SpaceX планирует вывести на орбиту 51 спутник Starlink. Запуск должен был состояться во вторник, но его перенесли из-за непогоды. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту 3,7 тыс. спутников.

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