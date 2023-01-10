Пятидневные поиски пропавшего на реке Тунгуске мужчины завершены

Безрезультатно завершились поиски мужчины, который пропал на реке Тунгуске в ЕАО. Спасатели ГУ МЧС по региону проводили поисковую операцию в течение пяти дней.

ИА EAOMedia со ссылкой на Дальневосточный поисково-спасательный отряд МЧС пишет, что 1 января две семейные пары находились на базе отдыха на реке в районе села Даниловка. По предварительным данным, один из мужчин пошел к промоине на реке и провалился.

Второй мужчина бросился его спасать и тоже провалился. Работник базы, услышавший крики, прибежал с веревкой. Одного из отдыхающих удалось спасти, второго уже не было видно.

Работы спасателей осложнялись сильным течением и низкими температурами. Спасатели бурили лунки по периметру ледового поля и опускали видекамеру на дно. Всего, таким образом, было обследовано 4 тыс. кв. м реки. Поиски результатов не дали.

Ранее, 4 января, сообщалось, что на Ангаре спасли двух подростков, провалившихся под лед. Один из школьников смог выбраться из полыньи самостоятельно и позвать на помощь. Однако лед был слишком тонким, чтобы выдержать вес взрослого. Поэтому подростку передали ветку, с помощью которой он вытянул из проруби своего друга.