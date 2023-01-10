Семь ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Тагиле и ГГО в выходные

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа (ГГО) за минувшие праздничные выходные произошло 42 ДТП, в семи из них пострадали люди. Об этом сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на информацию отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

С 1 по 8 января 2023 года в ГГО и Нижнем Тагиле зафиксировано 42 дорожные аварии, в 35 случаях произошло механическое столкновение авто, повлекшее материальный ущерб, в семи случаях пострадали люди.

Отмечены два наезда на пешеходов, одно столкновение авто с пострадавшим несовершеннолетним, одно ДТП по виде водителя автобуса, одно — по вине женщины без водительских прав, еще одно — по вине автомобилиста, который отказался проходить медосвидетельствование на опьянение. Всего травмы получили 13 человек.

По данным ГИБДД Свердловской области, в праздничные дни в ДТП на дорогах региона погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 82 человека, включая пятерых подростков, пострадали.