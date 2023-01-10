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Власти Томска выделят 188 млн рублей на ремонт тепловых сетей

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Мэрия Томска направит свыше 188 млн рублей на ремонт тепловых сетей на улицах Парковой и Елизаровых. Работы будут выполнены в 2023 году.

На выполнение ремонта по улице Елизаровых потребуется порядка 128,6 млн рублей. Еще 59,7 млн рублей направят на проведение работ по улице Парковой. Почти 11 млн рублей выделят на проектно-изыскательные работы для планируемой реконструкции сетей на улице Смирнова. Об этом сообщает РИА «Томск».

Общий износ тепловых сетей в Томске составляет около 80: капремонт ежегодно требуется провести на 30–36 км сетей. Ранее мэрия Томска заявляла, что проблему невозможно решить за счет муниципального бюджета. В Фонд реформирования ЖКХ была направлена заявка на получение льготного кредита в размере 300 млн рублей. В случае получения средств ремонт будет выполнен на улицах Беринга, Вершинина, Усова и Кулагина.

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