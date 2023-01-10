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Mazda решила вернуть в автомобили роторно-поршневые моторы

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Фото: Global Look Press/AFLO/Michael Steinebach
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Европейское подразделение компании Mazda Motor объявило о скорой премьере новой версии кроссовера MX-30. Главным отличием новинки станет гибридная система машины, построенная на основе роторно-поршневого двигателя, сообщил 10 января портал Drom.

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Гибрид на основе роторно-поршневого мотора не будет связан с колесами, а станет подзаряжать тяговую батарею кроссовера MX-30. Модель автомобиля производится в Японии с 2020 года. Машина построена на базе компактного кроссовера CX-30. В настоящее время авто предлагается с установкой типа «мягкий гибрид», с традиционным двухлитровым бензиновым агрегатом мощностью 145 л.с. и 24-вольтовым стартер-генератором. Есть и полностью электрическая версия, мощность электромотора составляет тоже 145 л.с., емкость батареи — 35 кВт/ч,, а запас хода составляет 200-250 км.

Портал в связи с выходом новой версии машины с роторного двигателя напомнил, что Mazda остается одной из немногих в мире автомобильных компаний, которая серийно производит авто с роторно-поршневыми двигателями. Первой моделью с необычным мотором стало купе Mazda Cosmo, появившееся в 1967 году, последней — RX-8, выпуск которой прекратился в 2012 году. Преимущества РПД перед обычными поршневыми двигателями состоит в низком уровне вибраций, высокой удельной мощности, малом весе и небольших габаритах. Среди недостатков конструкции эксперты отмечают более быстрый износ трущихся деталей и уплотнителей, склонность мотора к перегреву и повышенный расход топлива на низких оборотах. Премьера новинки назначена на 13 января.

16 декабря стало известно, что Mazda для новой модели CX-50, которая будет официально представлена в Китае в 2023 году, снабдит ее менее мощными моторами, чем аналогичная версия, которая предлагается для США. Кроме того, в базовом варианте кроссовер будет только переднеприводным. Китайские машины будут только с атмосферными двигателями: двухлитровым, мощностью 158 л.с. и мотором объемом 2,5 л, чья отдача составит 195 л.с. Агрегатам полагается шестиступенчатый «автомат».

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