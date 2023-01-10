Платье российской участницы «Мисс Вселенная» украсили 50 тыс. кристаллов

В США выберут самую красивую девушку планеты. 14 января 2023 года состоится финал конкурса «Мисс Вселенная». В соревновании заявлено 100 участниц со всего мира, передает телеканал «Известия». Россию представит студентка Анна Линникова. Девушка будет покорять жюри в платье из 50 тыс. кристаллов. Наряд дополнят бархатной накидкой с жемчугом. Дизайн костюма связан с русскими традициями. Наряд получил название «Корона Российской империи». Костюм создан в сотрудничестве с музеем «Эрмитаж».

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