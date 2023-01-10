Морозы до -38 градусов спрогнозировали в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют морозы до –38 градусов 11 и 12 января на территории Алтайского края. Ветер усилится до 12 м/с.

По данным регионального ЦГМС, в ночь на 11 января в Алтайском крае ожидается –28…–33 градуса, местами до –38 градусов. В дневные часы температура составит –22…–27 градусов. В течение суток осадки не ожидаются. Об этом сообщает altapress.ru.

В ночь на 12 января температура составит –27…–32 градуса, местами до –37 градусов. Дневная температура повысится до –18…–23 градусов. Вероятны небольшие осадки в виде снега.

Ранее синоптики спрогнозировали оттепель в Санкт-Петербурге на Старый Новый год. Температура воздуха повысится до 0 градусов в ночные часы, днем вероятны плюсовые температуры.