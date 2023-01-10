Понтонную переправу для сообщения с КНР откроют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в пункте пропуска Покровка на этой неделе откроют понтонную переправу. Она позволяет попасть в Китай. Сообщение между странами было заблокировано в течение двух лет из-за пандемии.

Погранпереход Покровка – Жаохэ в июле прошлого года возобновил работу. Работа зимой продолжается. После завершения льдоукрепительных работ комиссия приняла в эксплуатацию наплавной мост, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В данный момент все уполномоченные органы и службы готовы к отправке и принятию грузов через границу. На координационном совете в пункте пропуска примут решение о возобновлении госконтроля и начале оформления грузовых автомобилей.

22 ноября в Охотском районе Хабаровского края приступили к обустройству временных сезонных автодорог. На участках оборудовали деревянные мосты через горные реки, которые зимой не перемерзают. Специалисты отгрейдировали заезды на мосты, спланировали проезжую часть.