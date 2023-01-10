Свыше 100 электронных услуг запустили или улучшили на портале mos.ru в 2022 году

Свыше 100 электронных услуг было запущено или модернизировано на портале мэра и правительства Москвы mos.ru в прошлом году. Услугами и сервисами воспользовались 629 млн раз — на 157 млн, или 33%, больше, чем в 2021-м. Об этом 10 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Востребованность цифровых инструментов в столице растет впечатляющими темпами. Только в 2022 году онлайн-услугами и сервисами на mos.ru воспользовались 629 млн раз, а за всё время — уже 2,9 млрд раз. Одновременно мы расширяем возможности городской платформы — за год оцифровали или модернизировали больше 100 услуг», — приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.

На портале находится свыше 380 электронных услуг и сервисов.

Самыми популярными электронными сервисами являются «Электронный дневник школьника», «Электронная медицинская карта», «Запись к врачу», «Прием показаний приборов учета воды и тепла», а также «Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже».

Кроме того, в приоритете москвичей такие электронные услуги, как запись в кружки и секции, получение доступа к электронной медицинской карте, оформление пропуска на въезд грузового транспорта, оформление ежемесячного пособия в форме ежемесячной денежной выплаты на ребенка и подача заявления на предоставления питания за счет средств бюджета города Москвы.

Как добавила Сергунина, аудитория портала заметно растет: в 2022 году его пользователями стали более 600 тыс. человек. Всего на данный момент на портале зарегистрировано более 15,1 млн человек.

В июне 2022 года Сергунина заявила, что Москва стала лидером по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Столица возглавила составляемый Минэкономразвития рейтинг уже третий год подряд. Второе и третье места заняли Московская и Тульская области.