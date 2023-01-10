Трещина от пола до потолка образовалась в пятиэтажке Новосибирска

Трещина от пола до потолка образовалась в пятиэтажке Новосибирска

2023-01-10 09:51:54

2023-01-10 09:51:54

2023-01-10 09:51:54

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