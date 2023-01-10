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В Москве развернули мобильные пункты обогрева для бездомных

В Москве работают мобильные пункты обогрева для бездомных граждан
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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В Москве работают пять стационарных пунктов обогрева для бездомных граждан, еще пять специальных автобусов круглосуточно дежурят возле крупнейших вокзалов. Об этом 10 января сообщает портал мэра и правительства города.

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«Пять автобусов дежурят у площади трех вокзалов, а также возле Белорусского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов. Кроме того, организовано пять стационарных пунктов обогрева: два — в центре соцадаптации на Иловайской улице, еще три — в отделениях «Дмитровское», «Востряково», «Косино-Ухтомское»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый автобус вмещает в себя до 15 человек одновременно, а в пунктах обогрева принимают всех, кому необходимо согреться или получить консультацию социального работника по поводу документов и других важных вопросов.

Кроме того, сотрудники мобильной службы «Социальный патруль» помогают бездомным гражданам добраться до центра на ночлег, где они также могут получить доврачебную помощь, чистое белье, теплую одежду.

9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что морозы в Московской области и Москве начнут отступать уже со вторника, 10 января.

До этого, 5 января, Вильфанд объяснил, что необычная траектория движения воздушных масс является причиной аномально холодной погоды в России. Данное явление, называемое ультраполярным процессом, по его словам, должно продлиться не более пяти дней. Эксперт добавил, что в последние десятилетия случаи ультраполярного вторжения участились из-за глобального потепления.

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