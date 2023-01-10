Реклама
Прямой эфир
Мир
Убийца экс-премьера Японии Абэ признан вменяемым
Мир
Бывший адвокат Трампа получил повестку в суд
Политика
В Госдуме назвали агонией стремление Украины ускорить вступление в Евросоюз
Общество
В ДНР заявили о готовности Киева жертвовать гражданами ради Запада
Мир
В Японии высоко оценили возможности российского комплекса «Авангард»
Мир
В Госдепе заявили о стремлении изменить динамику СВО поставками оружия Украине
Экономика
Рост курса доллара сократит скидки на квартиры бизнес-класса
Мир
Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дама в 2024 году
Наука
На Солнце произошла мощная вспышка
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил условные цели в Норвежском море
Недвижимость
Эксперты предсказали рост этажности новостроек в Москве
Общество
Актер Оскар Кучера находился в экстренно севшем в Индии самолете
Сюжет:

В Гонконге придумали механизм для снятия большинства ограничений из-за COVID-19

South China Morning Post: Гонконг может объявить COVID-19 эндемическим заболеванием и снять ограничения
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sheldon Cooper
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты в области здравоохранения говорят, что Гонконг готов классифицировать COVID-19 как эндемическое заболевание, что позволит городу снять большинство ограничений, включая самоизоляцию для инфицированных пациентов. Об этом 10 января пишет издание South China Morning Post.

Ковидострофа: волна коронавируса в Китае набирает обороты
Какие прогнозы дают эксперты на ближайшие пару месяцев

Так, глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу заявил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией при принятии решения о внесении изменений в городские меры по борьбе с эпидемией.

«Мы примем решение на основе данных и фактической ситуации в Гонконге, что означает, что мы будем смотреть на количество случаев, которые станут серьезными или смертельными, а также будем следить за общей ситуацией в государственной больнице», — сообщил глава администрации во время брифинга.

Помимо этого Джон Ли Ка-чиу напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не изменила классификацию COVID-19.

Также, как пишет издание, днем ранее советник правительства по пандемии профессор Иван Хунг Фан-нгай из Университета Гонконга (HKU) поделился мнением, что город должен включить COVID-19 в список эндемичных, учитывая сильный приобретенный иммунитет жителей.

«Экспресс-тестирование на антиген или полимеразную цепную реакцию следует не проводить в школах и домах престарелых. Все пациенты с положительным результатом могут выйти на работу, когда почувствуют себя достаточно хорошо», — добавил Хунг Фан-нгай

Профессор Дэвид Хуэй Шу-чон, который также консультирует правительство по вопросам реагирования на пандемию, сказал, что отмена городскими властями требования изоляции и объявление болезни эндемичной — это вопрос времени.

Вместе с этим в середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

После этого ряд стран начал вводить обязательное тестирование на COVID-19 для пребывающих из КНР.

Так, с 5 января в Англии введено обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая. По информации The Times, премьер-министр государства Риши Сунак распорядился ввести тестирование из-за опасений, что Пекин может предоставлять «неполную картину о количестве растущей инфекции».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023