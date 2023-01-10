В Гонконге придумали механизм для снятия большинства ограничений из-за COVID-19

Эксперты в области здравоохранения говорят, что Гонконг готов классифицировать COVID-19 как эндемическое заболевание, что позволит городу снять большинство ограничений, включая самоизоляцию для инфицированных пациентов. Об этом 10 января пишет издание South China Morning Post.

Так, глава администрации Гонконга Джон Ли Ка-чиу заявил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией при принятии решения о внесении изменений в городские меры по борьбе с эпидемией.

«Мы примем решение на основе данных и фактической ситуации в Гонконге, что означает, что мы будем смотреть на количество случаев, которые станут серьезными или смертельными, а также будем следить за общей ситуацией в государственной больнице», — сообщил глава администрации во время брифинга.

Помимо этого Джон Ли Ка-чиу напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не изменила классификацию COVID-19.

Также, как пишет издание, днем ранее советник правительства по пандемии профессор Иван Хунг Фан-нгай из Университета Гонконга (HKU) поделился мнением, что город должен включить COVID-19 в список эндемичных, учитывая сильный приобретенный иммунитет жителей.

«Экспресс-тестирование на антиген или полимеразную цепную реакцию следует не проводить в школах и домах престарелых. Все пациенты с положительным результатом могут выйти на работу, когда почувствуют себя достаточно хорошо», — добавил Хунг Фан-нгай

Профессор Дэвид Хуэй Шу-чон, который также консультирует правительство по вопросам реагирования на пандемию, сказал, что отмена городскими властями требования изоляции и объявление болезни эндемичной — это вопрос времени.

Вместе с этим в середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он настиг страну практически сразу после того, как власти впервые почти за три года отказались от большинства серьезных ограничений по сдерживанию пандемии.

После этого ряд стран начал вводить обязательное тестирование на COVID-19 для пребывающих из КНР.

Так, с 5 января в Англии введено обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая. По информации The Times, премьер-министр государства Риши Сунак распорядился ввести тестирование из-за опасений, что Пекин может предоставлять «неполную картину о количестве растущей инфекции».