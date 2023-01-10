Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска

Самолет авиакомпании «Норд Стар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска. Об этом 10 января сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно должно было вылететь из Норильска в Москву.

На борту находились 116 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

После инцидента пассажиров разместили в здании аэропорта, а самолет переместили на стоянку.

На текущий момент проводится доследственная проверка по ст. 263 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

8 января самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в сугробе при попытке взлета в аэропорту Перми.

Позже следователи заявили, что среди версий инцидента в Перми — ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета.