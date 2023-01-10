В Госдуме назвали агонией стремление Украины ускорить вступление в Евросоюз

Депутат Госдумы Михаил Шеремет 10 января назвал агонией стремление украинской власти ускорить вступление в Евросоюз.

Накануне нардеп Верховной рады Лариса Билозир заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну 2023 года.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле», — приводит «РИА Новости» слова Шеремета.

Он отметил, что перенос переговоров — явный признак агонии киевского режима.

Шеремет убежден, что Зеленскому не удастся сохранить свою власть, и как для него, так и для его окружения, по словам депутата, 2023 год станет последним.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани 9 января в интервью «Известиям» заявил, что Украина далека от соответствия критериям вступления в Евросоюз.

В конце декабря газета Politico написала, что новый закон о реформе Конституционного суда на Украине, принятый вопреки рекомендациям Еврокомиссии (ЕК), противоречит основным требованиям Евросоюза и вызывает беспокойство ЕК.

В ноябре еврокомиссар Оливер Вархели заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что к тому времени, как Киев выполнит все требования Евросоюза, объединение вполне может прекратить свое существование.