Британская компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками

Запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей: ракета-носитель не смогла вывести аппараты на орбиту, сообщили 9 января в Virgin Orbit.

«Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты», — говорится в заявлении компании в Twitter.

В настоящее время специалисты анализируют ситуацию.

Virgin Orbit пыталась вывести на околоземную орбиту девять спутников. Для этого был поднят в воздух модифицированный самолет Boeing-747, под левым крылом которого была закреплена ракета-носитель LauncherOne.

Ракета была выпущена спустя чуть более часа после взлета над Атлантическом океаном в районе побережья ирландских графств Корк и Керри на высоте 10,5 км, однако до цели ракета так и не долетела.

В январе 2021 года ракета-носитель LauncherOne компании Virgin Orbit впервые вышла на орбиту Земли. Она была выпущена из-под крыла лайнера Boeing 747-400 у побережья в Южной Калифорнии. По завершении полета LauncherOne доставила 10 спутников CubeSat на низкую околоземную орбиту.