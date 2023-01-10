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В ДНР заявили о готовности Киева жертвовать гражданами ради Запада

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Украина готова жертвовать своими гражданами, чтобы Запад имел возможность свести счеты с Россией. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил ТАСС заместитель секретаря донецкого отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Таким образом Муратов прокомментировал заявление украинского посла Вадима Пристайко, который дал интервью изданию Newsweek, где рассказал про большие потери в живой силе украинских националистов. Он отметил, что цифры огромны и непостижимы. Однако посол считает, что это дает Западу уникальный шанс для победы над Россией, ведь не так много наций, которые смогли бы жертвовать столькими жизнями.

«Украинская политическая элита, уже не скрываясь, продается Западу и говорит, что украинцы для них просто пушечное мясо. Западные прихвостни из Киева гордятся количеством потерь в ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) и среди гражданских и в открытую говорят, что готовы убить столько украинцев, сколько потребуется Западу, чтобы нанести удар по России», — поделился Муратов в беседе с агентством.

Заместитель секретаря донецкого отделения партии «Единая Россия» отметил, что Запад ведет войну чужими руками и эффективно манипулирует Украиной. По его мнению, Запад смог воспитать карманных фашистов, которые пойдут на убой.

Ранее, 7 января, председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что киевский режим ставит интересы Североатлантического альянса выше интересов украинского народа, что можно расценивать как предательство граждан страны.

Тогда Слуцкий прокомментировал заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что страна выполняет миссию НАТО. Он указал, что не НАТО «проливает свою кровь, а Украина», поэтому ей необходимо от Североатлантического альянса оружие.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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