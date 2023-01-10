Рост курса доллара сократит скидки на квартиры бизнес-класса

Продавцы квартир бизнес-класса начнут сокращать дисконт при продаже из-за роста курса доллара. Такой прогноз «Известиям» озвучили аналитики федеральной компании «Этажи».

«Традиционно так сложилось, что большинство собственников квартир дорогого сегмента измеряют стоимость в долларах, продавая их за рубли. Поэтому чем выше курс доллара, тем на меньшие скидки готовы собственники при продаже своих объектов», — рассказал эксперт по продаже премиальной недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Калугин.

По его словам, если в июне цена доллара доходила до 53 рублей, то при продаже квартиры стоимостью 50 млн рублей ее собственник получал почти $944 тыс., а при курсе доллара 72 рубля — менее $695 тыс.

«Разница цены квартиры в долларовом эквиваленте в этом случае превышает 35%, поэтому чем выше курс доллара, тем менее склонны собственники квартир бизнес-класса к предоставлению дисконта. В 2022 году рекордный дисконт на квартиры в этом сегменте как раз и формировался за счет разницы курсов и срочной продажи. В отдельных случаях скидки доходили до 30–40%», — пояснил эксперт.

По мнению Калугина, дисконт будет актуален лишь для квартир со срочной продажей, каких в этом сегменте немного.

«Собственники могут активнее идти на дисконт при выгодном встречном варианте для инвестирования полученных средств, поскольку в этом случае промедление может привести еще к большой потере», — подытожил эксперт.

10 января эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с «Известиями» сообщила, что существует несколько факторов, которые будут определять стоимость 1 кв. м недвижимости в текущем году. Среди основных — инфляция, доступность стройматериалов и ставки по ипотеке.