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В Госдепе заявили о стремлении изменить динамику СВО поставками оружия Украине

Госдеп США заявил о стремлении военной помощью изменить динамику боевых действий на Украине
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Фото: Global Look Press/Spc. DeAndre Pierce
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Предоставление Вашингтоном систем противовоздушной обороны (ПВО) и боевых машин пехоты (БМП) Bradley Киеву нацелено на изменение динамики украинского конфликта. Об этом 9 января в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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По его словам, на протяжении всего военного конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) показывают свою стойкость, противостоя российским солдатам и их технике. Для изменения этой динамики в пользу Украины, добавил Прайс, Вашингтон направляет дополнительную помощь Киеву.

«Динамика, которую мы стремимся изменить, <...> заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере $3 млрд», — пояснил он.

5 января стало известно, что в новый пакет помощи от Вашингтона войдет около 50 американских БМП Bradley, а общая стоимость поставки оружия составит $2,85 млрд, что станет рекордной суммой для Пентагона.

Позднее сообщалось, что новый пакет помощи Украине от США впервые будет включать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Ракеты можно запускать как с суши, так и с моря.

Кроме того, Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск для работы с боевыми машинами Bradley и Marder.

В конце декабря 2022 года президент США Джо Байден уже выделил пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Тогда в него вошла поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Новый пакет помощи был приурочен к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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