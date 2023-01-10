Около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализированы из Донбасса в украинские медучреждения с обморожениями. Об этом рассказал 10 января офицер второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

У 40% госпитализированных солдат диагностированы тяжелые обморожения, последствиями которых стали ампутации конечностей, указал он

«Большая часть пациентов поступила в состоянии сильного алкогольного опьянения», — добавил Марочко в беседе с ТАСС.

8 января замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ потеряли боеспособность из-за большого количества новобранцев. По ее словам, на данный момент большую часть украинской армии составляют призванные новобранцы, которые имеют довольно низкий уровень стойкости и боевого духа.

В декабре прошлого года американский генерал Барри Маккеффри заявил, что украинские боевики в ходе конфликта понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции. По его словам, в настоящее время сложилось подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и авиации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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