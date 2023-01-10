В Приморье приговорили к колонии владельца боеприпаса после гибели детей из-за него

В Приморском крае вынесли приговор мужчине, хранившему боеприпасы дома и по чьей вине погибли два ребенка. Об этом 10 января сообщили в региональной прокуратуре.

«Октябрьский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и ч. 1 ст. 222 УК РФ УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что в апреле 2017 года мужчина незаконно присвоил себе обнаруженный боеприпас и стал держать его у себя дома, не ограничив при этом к нему доступ третьих лиц.

В марте 2022 года сын и племянник фигуранта 11 и 12 лет, находясь во дворе дома по ул. Приморская в селе Владимировка Октябрьского муниципального округа, обнаружили боеприпас, в результате неосторожного обращения с которым спровоцировали его детонацию. Оба ребенка погибли.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии-поселения.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Ранее, 22 сентября, в тюменском парке дети обнаружили гранату. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как боеприпас времен Первой мировой войны.

Гранату уничтожили специалисты инженерно-технического подразделения ОМОНа. Дети не пострадали.