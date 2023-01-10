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Чешский оружейный производитель принял решение нарастить производство военной техники

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Чешская компания Excalibur Army по производству оружия собирается наращивать мощность для модернизации военной техники в городе Штернберк.

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Как пишет чешское издание ČTK в понедельник, 9 января, из-за повышенного спроса на военную технику компания по производству оружия инвестирует около 650 млн крон (более 2-х млрд рублей) в строительство дополнительного производственного цеха и установку новых технологий на заводе в Штернберке, Оломоуц.

Концерн Šternber из инженерно-оружейного холдинга Czechoslovak Group (CSG) недавно выиграл контракт на модернизацию почти сотни танков Т-72, ​​которая финансируется США и Нидерландами в рамках военной помощи Украине. В прошлом году они также модернизировала старые танки Т-72 для украинской армии.

«Приоритетом для нас сейчас являются поставки на Украину. Конечно, это связано с необходимостью расширения наших мощностей. Поэтому мы планируем строительство нового зала на 500 млн крон и установку новых технологий на 150 млн крон», — рассказал Андрей Чиртек.

Представитель Excalibur Army отметил, что производственные мощности частной компании активно использовались еще до специальной военной операции. Однако военные действия на Украине еще больше увеличили спрос, поэтому в последние месяцы руководству приходилось договариваться с некоторыми заказчиками о переносе сроков поставки заказанной военной техники.

В понедельник, 9 января, премьер-министр Чехии Петр Фиала посетил производителя военной техники Excalibur Army. Он заявил, что благодаря участию частных компаний Чешская Республика была в числе первых государств, предоставивших военную помощь Украине.

«Военная помощь на коммерческой основе сегодня составляет подавляющее большинство поставок [военной техники], которые мы отправляем на Украину», — сказал премьер-министр Чехии.

До этого, 6 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о новом пакете военной помощи Украине в $3 млрд. По ее словам, новый пакет помощи является крупнейшим, в него также войдет $225 млн для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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