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У самолета лопнуло колесо шасси при посадке в аэропорту Хабаровска

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Временное закрытие одной из взлетно-посадочных полос аэродрома в Хабаровске 10 января произошло из-за лопнувшего колеса шасси у одного из самолетов. По данным «Известий», на борту лайнера находились двое членов экипажа, никто не пострадал.

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«При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. Готовится эвакуация самолета с первой взлетно-посадочной полосы», — уточняется в Telegram-канале «Хабаровские авиалинии».

Там же добавили, что из-за инцидента самолет, выполняющий рейс Советская Гавань — Хабаровск вынужденно вернули на аэродром вылета.

Днем ранее пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел в Магадан и во время полета на борту открылась дверь. Воздушное судно смогло вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

В Следственном комитете по Республике Саха (Якутия) сообщили, что грузовая рампа сорвалась с замков и открылась. В результате часть багажа пассажиров вылетела из самолета.

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