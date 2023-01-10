У самолета лопнуло колесо шасси при посадке в аэропорту Хабаровска
Временное закрытие одной из взлетно-посадочных полос аэродрома в Хабаровске 10 января произошло из-за лопнувшего колеса шасси у одного из самолетов. По данным «Известий», на борту лайнера находились двое членов экипажа, никто не пострадал.
«При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. Готовится эвакуация самолета с первой взлетно-посадочной полосы», — уточняется в Telegram-канале «Хабаровские авиалинии».
Там же добавили, что из-за инцидента самолет, выполняющий рейс Советская Гавань — Хабаровск вынужденно вернули на аэродром вылета.
Днем ранее пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел в Магадан и во время полета на борту открылась дверь. Воздушное судно смогло вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.
В Следственном комитете по Республике Саха (Якутия) сообщили, что грузовая рампа сорвалась с замков и открылась. В результате часть багажа пассажиров вылетела из самолета.