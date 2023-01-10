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В Японии высоко оценили возможности российского комплекса «Авангард»

Shukan Gendai: новейшее ядерное оружие России невозможно перехватить
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский ракетный комплекс «Авангард» — настоящая головная боль для США за счет характеристик гиперзвукового блока, пишет японское издание Shukan Gendai.

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«Авангард» скользит по прямой с низкой орбиты в 100 км. Его скорость достигает 27 махов, и, даже если его удастся обнаружить, он не будет вовремя перехвачен», — описывает российские ракеты военный эксперт Масаки Такабэ.

Как пишет «ИноСМИ», с такими ракетами не смогут справиться даже американские системы противовоздушной обороны (ПВО) . По словам Такабэ, они имеют форму дельтаплана, что полностью отличает их от обычных межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Более того, «Авангард» зигзагообразно скользит в воздухе из стороны в сторону, поэтому его невозможно сбить. Дальность полета таких ракет составляет более 6 тыс. км.

Военный эксперт Константин Сивков 20 декабря объяснил «Известиям», почему невозможно осуществить перехват ракет гиперзвукового блока российской межконтинентальной ракетной системы «Авангард». По его словам, комплекс обеспечивает прорыв в систему противоракетной обороны, потому что может маневрировать на траектории и движется с очень большой скоростью.

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч, способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров..

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.

15 декабря текущего года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

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