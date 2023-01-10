Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь

Попытка украинских боевиков активизироваться новогодней ночью в районе Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) обернулась большими потерями. Об этом во вторник, 10 января, рассказал российский военнослужащий Западного военного округа с позывным «Слон».

Военный находится на передовой в 300–350 м от националистов Украины.

«Но ничего у них (украинских националистов. — Ред.) не получилось. И сейчас у них ни фига не получится. Обстрелы идут, стрелковый бой периодически случается, пытаются заходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — Ред.), но мы уже к этому готовы», — поделился «Слон» в беседе с «РИА Новости».

По его словам, противник выявляется посредством пехоты, она же корректирует и наводит огонь артиллерии.

Ранее, 8 января, российский военнослужащий рассказал, что военным Вооруженных сил России удалось уничтожить из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на краснолиманском направлении ЛНР. На представленных кадрах видно, как после точного удара загорелся один из двигавшихся по трассе пораженных автомобилей.

Кроме того, 7 января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал непостижимыми потери украинской армии. Между тем он отметил, что это, по его мнению, своего рода уникальный шанс для Запада, поскольку не так много в мире наций, которые позволили бы себе «пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом».

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, армия Украины только за ноябрь 2022 года потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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