Актер Оскар Кучера находился в экстренно севшем в Индии самолете

Актер Оскар Кучера находился в самолете авиакомпании Azur Air, который вынужденно сел в индийском штате Гуджарат из-за получения сообщения о мине на борту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, а вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили всех в одну линию. Было неприятно. Никто ничего не объясняет», — написал актер.

Кучера рассказал, что вылет рейса был задержан на 17,5 часов. Примерно за полтора часа до посадки в Гоа, добавил актер, пилот сообщил об экстренной посадке.

Причину, между тем, никто пассажирам не объяснил. После высадки всех пассажиров с борта начался досмотр.

О вынужденной посадке самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа, стало известно накануне. СМИ сообщали, что в аэропорт прибыла саперная группа полиции Гоа.

Как рассказали пассажиры, самолет более трех часов проверяют в Индии после сообщения о минировании. Порядка 250 пассажиров авиалайнера вынуждены часами сидеть в аэропорту в ожидании окончания проверок.

Авиакомпания Azur Air пока не комментировала случившееся.