Артиллеристы показали уничтожение с помощью РСЗО «Град» потайного склада ВСУ

Экипажи реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции работают по целям и бьют по замаскированным подземным складам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры успешного выполнения боевых задач, поставленных перед российскими военными, во вторник, 10 января, представило Минобороны РФ.

«Выезжаем на дежурство и стоим недалеко от той цели, куда будем стрелять. Командир передает нам координаты, выставляет нам задачу, мы выезжаем, наводимся и отрабатываем цель. Навелись, отстрелялись и быстренько в норку уехали. Отрабатывали по танкам, по пехоте, по складам — всё, что есть у противника, всё наше», — рассказал командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установки «Град» по обнаруженным беспилотной авиацией целям ВСУ.

В ходе ракетного удара был уничтожен заглубленный склад, позиция средств РЭБ и машины подвоза боеприпасов для американских 155-миллиметровых гаубиц М777. Завершив огневое поражение противника, расчет меняет позицию, уходя от возможного ответного огня.

Оператор-топогеодезист с позывным «Угол» объяснил, что в его обязанности входит ориентация машины на цель. Он дает дирекционный угол для стрельбы. От точности его координат зависит вся работа команды, так как при малейшей ошибке реактивные снаряды не накроют цель, уточнил он.

Водитель БМ-21 «Град» с позывным «Руль» добавил, что боевая машина находится в так называемой норке, потайном кармане, который делает ее незаметной на местности.

Цели приходят каждый день, машина выезжает на позицию, отрабатывает цель. По его словам, техника надежная, и местное бездорожье ей не страшно.

Артиллеристы Южного военного округа 9 января показали, как уничтожили из реактивной системы залпового огня «Град» технику и скопление живой силы ВСУ в зоне спецоперации. В результате ракетного удара были уничтожены легкобронированная техника, а также скопление живой силы противника.

Ранее, 6 января, российские артиллеристы уничтожили с применением РСЗО «Град» опорный пункт украинских войск в зоне проведения спецоперации. Также российские военнослужащие уничтожили из «Града» огневые позиции ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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