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Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ

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Опасения финских депутатов-русофобов о мифической опасности для них со стороны России представляют для Финляндии большую угрозу, чем боеприпасы с русофобскими надписями, высказался российский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 9 января.

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Он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения об украинском снаряде с надписью «За свободу Финляндии» и призывы финского депутата Юсси Халла-ахо убивать российских солдат. Он также в эфире финского гостелеканала Yle заявил, что заказал специальную надпись на украинском снаряде.

«На украинском снаряде, который должен убить кого-то из русских, стоит надпись: «За свободу Финляндии». Вопрос: кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы», — написал сенатор.

Пушков подчеркнул, что Финляндии определенно угрожает параноидальный синдром ее депутатов-русофобов. Особенно тех, кто жаждет «чужими руками повоевать с Россией».

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявлял, что РФ, НАТО и Евросоюз находятся в начале «очень долгой холодной войны». Для улучшения отношений между ними потребуется много времени, добавил «Газета.Ru».

8 января финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что на территории Финляндии не будет размещено ядерное оружие даже после вступления страны в НАТО. Он добавил, что в будущем Финляндия и Швеция планируют образовать единую оборонную единицу. Именно по этой же причине страны одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

При этом порядка половины опрошенных в Финляндии выступает против создания постоянной военной базы НАТО в стране после ее вступления в Североатлантический альянс. Результаты обнародовал местный телеканал MTV 9 января. В нем приняли участие свыше 1 тыс. финнов в возрастном диапазоне от 18 до 79 лет.

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