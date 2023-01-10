В Подмосковье запустили 230 пунктов приема елок

В Московской области действуют 230 пунктов приема новогодних деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Как отметили в ведомстве, сдать новогоднюю елку на переработку можно будет до 20 февраля, пишет RT в понедельник, 9 января.

В пунктах принимают пихты, сосны и ели. Перед сдачей дерева на переработку следует снять с него гирлянды, мишуру и другие украшения.

7 января телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пятый год подряд будет проходить масштабная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь», где можно будет сдать елку на переработку. Также жители Московской области смогут привезти свои ели на 60 площадок «Мегабак», расположенных в 56 городских округах региона до 15 февраля.

6 января пресс-служба министерства ЖКХ Московской области сообщила, что весь объем собранных елей напрямую отправляется на вторичную переработку. Деревья перерабатывают в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунта, применяемых при высадке новых елей, отмечает агентство городских новостей «Москва».