Три корпуса Боткинской больницы соединят отапливаемыми переходами до конца года

Отапливаемые переходы оборудуют между тремя корпусами Боткинской больницы в Москве. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты уже приступили к строительству надземных переходов между 10-м, 16-м и 21-м корпусами медучреждения, пишет «Москва 24». На данный момент специалисты уже установили сваи и приступили к формированию армокаркаса в котловане. Оба перехода будут отапливаемыми: для этого там суммарно проложат больше 300 м труб.

Как рассказал глава столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев, переходы нужны для быстрой перевозки пациентов при проведении исследований и операций, а также для удобного перемещения специалистов без выхода на улицу, пишет RT.

В ходе проектирования переходов были учтены пожелания медперсонала и особенности организации медицинской помощи в учреждении. Располагаться переходы будут на высоте второго этажа, они будут выполнены в виде витражных конструкций с тонированным остеклением.

На время работ лечебный процесс не остановится, временно закрыто лишь левое крыло 10-го корпуса. Работы, включая отделочные, планируется завершить до конца 2023 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет РИАМО, в проект входит восстановительное благоустройство прилегающей территории.

В декабре глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2023 году в столице планируется ввести в строй свыше 20 объектов здравоохранения. В частности, будут сданы для эксплуатации более 10 поликлиник в разных районах города, а также лучевой корпус больницы с родильным домом в Коммунарке.