Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре 10 января

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 10 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от –11 до –9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –13 градусов.

В Московской области днем ожидается от –14 до –9 градусов, ночью — от 11 до 16 градусов мороза.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

9 января ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», какая погода ожидается в столице на текущей неделе. По словам эксперта, существенных осадков не ожидается, но местами будет небольшой снег, который не скажется на высоте снежного покрова.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления. По его словам, температурный фон там будет на 20–22 градуса ниже нормы.