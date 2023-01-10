Fox News: президент США Байден заявил о своей работе в секретной службе на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что «провел некоторое время» в секретных службах Польши и Украины. Об этом 9 января сообщил телеканал Fox News.

В публикации содержится видеоролик с визита американского лидера в приграничный город Эль-Пасо в Техасе для встречи с представителями благотворительной организации «Армия спасения». Президент посетил проблемную приграничную часть американо-мексиканской границы накануне.

По информации телеканала, Байден перепутал благотворителей с сотрудниками секретной службы.

На кадрах видно, как после сказанного президентом США заявления на него некоторое время внимательно смотрит сотрудник пропускного пункта, затем кивает и пожимает Байдену руку.

Также телеканал сообщил, что из Эль-Пасо Байден отправился на юг, в Мехико, где он и главы Мексики и Канады в понедельник и вторник проведут саммит лидеров Северной Америки.

Это не первый случай, когда президент США публично ставит себя в неловкое положение. Так, 6 января Байден оговорился во время выступления в Белом доме, посвященного годовщине штурма Капитолия. Глава государства перепутал названия месяцев «июль» и «январь», которые звучат похоже в английском языке, и невольно «передвинул» дату беспорядков на полгода.

Кроме того, накануне американский лидер оговорился и по ошибке назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом.

До этого, 4 января, Джо Байден в ходе выступления озадачил американцев, сравнив мир с заплаткой на джинсах.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.