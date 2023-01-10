Заведено уголовное дело о хищении у дочерней компании «Ростех» 35,7 млн рублей

Корпорация «Ростех» в результате возможного мошенничества потеряла как минимум 35,7 млн рублей, выделенных на создание костных имплантов из карбона, выяснили «Известия».

Разработкой инновации занималась дочерняя компания корпорации — АО «Швабе». Но импланты на рынок так и не вышли. В декабре 2022 года следственное управление по ЦАО города Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Проект по разработке имплантов из углеродных композиционных материалов, в частности карбона, компания «Швабе» запустила в 2017 году. На тот момент подобная продукция в России не производилась — импортировалась из США, Израиля, Германии и других стран.

Для реализации проекта была создана специальная структура — ООО «Швабе-Карбон», а из средств фонда госкорпорации «Ростех» было выделено 70 млн рублей. Примерно половина этой суммы, почти 35,7 млн рублей, была перечислена основному подрядчику проекта — ООО «ИнКар-Спайн» из Пензы. По версии следствия, эти деньги могли быть похищены.

«Следствие подозревает, что эта компания и не планировала выполнять работы по договорам со «Швабе-Карбон» в полном объеме. Неустановленные пока лица подготовили липовые акты сдачи-приемки о проведенных испытаниях, которые были одобрены и приняты компанией-заказчиком «Швабе-Карбон». В результате на счет подрядчика из Пензы были переведены средства в размере 35,7 млн рублей. После их получения на расчетный счет они распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению. АО «Швабе» был причинен ущерб в особо крупном размере», — рассказал источник «Известий».

Общие потери при реализации проекта достигают 70 млн рублей, так как выделенные на него деньги оказались потрачены впустую — прототипы изделия оказались некачественными и не прошли клинические испытания.

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У разбитого карбона: как дочка «Ростеха» лишилась 70 млн рублей