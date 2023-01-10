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Эксперт объяснил успех артиллерии РФ в контрбатарейной борьбе в зоне СВО
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Эксперт объяснил успех артиллерии РФ в контрбатарейной борьбе в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские войска заметно улучшили контрбатарейную борьбу по сравнению с первыми месяцами специальной военной операции на Украине. Такое мнение «Известиям» высказал 10 января военный эксперт Алексей Леонков.

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«Здесь есть несколько составляющих. Во-первых, увеличилось количество контрбатарейных станций. Во-вторых, их расчеты приобрели опыт. Но самое главное, была налажена прямая связь между нашими РЛС, артиллерийскими и другими подразделениями, которые ведут огонь по противнику. Это позволило быстро засекать и тут же наносить удары по вражеским батареям», — пояснил он.

Успехи в контрбатарейной борьбе тем более важны, так как артиллерия играет одну из важнейших ролей на поле боя, отметил Леонков.

«Сейчас ствольная артиллерия и РСЗО являются основными видами вооружения, которые уничтожают живую силу, укрепрайоны, склады, штабы, пункты связи противника. От контрбатарейной борьбы зависит очень много. Заставить замолчать артиллерию противника — это возможность не только сократить свои потери и эффективно обороняться, но и вести наступательные действия», — считает эксперт.

Минобороны РФ 9 января сообщило, что в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко в ДНР были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. А в районе населенного пункта Ивановка ЛНР на огневой позиции ликвидирована американская же артиллерийская система М777.

Кроме того, в разных районах СВО в тот же день на огневых позициях уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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