Психолог дала советы родителям по реакции на детские манипуляции

Психолог Ирина Таранова призвала родителей внимательно следить за поведением детей, чтобы избежать несчастных случаев.

В беседе с НСН в понедельник, 9 января, специалист объяснила, что запреты со стороны родителей могут восприниматься как катастрофа. По ее словам, «золотая середина для каждого ребенка индивидуальна».

«Но это не что-то спонтанное и неожиданное, есть определенный путь, который ребенок прошел во взаимодействии с родителями и в своем развитии, что проявляется при столкновении с триггером в виде запрета, который ребенком воспринимается как катастрофический», — объяснила Таранова.

По ее словам, родителям важно помнить, что со стороны детей реакцией на запрет может быть манипуляция, чтобы показать родителям, кто главный. Идя на этот шаг, дети не до конца осознают последствия. Потому на каждом этапе важно быть внимательным к ребенку, подростку, следить за его состоянием.

7 января доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина в беседе с агентством городских новостей «Москва» посоветовала сильно не нагружать детей учебой после новогодних каникул. В рабочий ритм ребенок должен входить постепенно. Рекомендуется временно отказаться от дополнительных занятий в школе или с репетитором.

Адаскина добавила, что смена обстановки также поможет ребенку быстрее включиться в учебный процесс. Напомнила она и о необходимости родительской поддержки, пишет сайт kp.ru.

В ноябре 2022 года семейный и детский психолог Татьяна Ночкина в разговоре с «Абзацем» рассказала, как быть, если ребенок просит завести домашнего питомца. Прежде всего она призвала выяснить готовность ребенка убирать за животным и заботиться о нем. Можно проверить, готов ли ребенок вставать раньше на 30 минут, чтобы сходить на прогулку с собакой. Также нужно объяснить ребенку, что от животных дома остается шерсть, и ее нужно постоянно вычищать, отмечает телеканал «360».

21 декабря прошлого года детский клинический психолог, семейный психотерапевт Яна Недайхлиб рассказала о причинах эмоционального выгорания у подростков. По ее словам в беседе с сайтом aif.ru, клиническая депрессия и эмоциональное выгорание, под которым понимают утомление и истощение, имеют похожие симптомы, но эмоциональное выгорание «проходит после, например, двухнедельного отдыха». При депрессии отдых не помогает, лечится она у врача-психиатра, пишет RT.

К причинам эмоционального выгорания психотерапевт отнесла высокие требования к учебе, большую нагрузку, неопределенность перспектив и будущего, а также недостаточное поощрение в эмоциональном плане, семейные конфликты, нарушение общения с друзьями и одноклассниками, неумение регулировать собственное эмоциональное состояние.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала телеканалу «Звезда» о способах борьбы с чрезмерным аппетитом ребенка. Она пояснила, что чаще всего детское переедание связано с поведением родителей.

«Чем больше что-то человеку запрещают, неважно, ребенок это или нет, тем больше он будет хотеть. Дома запрещают — я пойду съем, пока не видят. Когда нет запрета, оказывается, что я не очень-то этого и хочу, и в большинстве случаев проблема отпадет», — пояснила Гладышева.

Если переедание приводит к проблемам с весом, то следует обратиться за помощью к психологу и диетологу, причем обследовать не только ребенка, но и обследоваться самому.