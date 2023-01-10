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Очевидцы показали кадры совершившего в НАО жесткую посадку Ан-2

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Очевидцы жесткой посадки, которую 9 января в Ненецком автономном округе (НАО) совершил самолет Ан-2, поделились в соцсетях кадрами. На фото видно, как сильно деформирована и разбита передняя часть машины.

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Жесткая посадка самолета, из-за которой погибли двое и пострадали десять человек, случилась по причине непогоды в поселке Каратайка, которая не дала экипажу зайти на посадку. Пилот Ан-2 планировал уйти на запасной аэродром в Варандей.

«В 13:20 самолет произвел взлет из Усть-Кары и направился в поселок Каратайка. Долетев до поселка, ввиду плохих метеоусловий не смог выполнить посадку и направился в запасной аэропорт Варандей. Спустя некоторое время перестал выходить на связь», — указано в сообщении пресс-службы объединенного Нарьян-марского авиаотряда.

Позднее самолет обнаружили в 10 км от поселка Каратайка. По информации МЧС, борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

Губернатор НАО Юрий Бездудный в социальных сетях сообщал, что метеоусловия в районе поселка Каратайка ухудшаются, из-за чего вертолеты с медиками и спасателями не могут вылететь. Поэтому он договорился с главой Республики Коми Владимиром Уйбой о направлении из Воркуты к месту происшествия двух ТРЭКОЛов.

«Один из них с бригадой врачей (хирург, травматолог, реаниматолог), второй со спасателями. По прибытии на место они окажут необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим», — написал Бездудный в Telegram-канале.

Вечером понедельника генеральный директор ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук сообщил, что причиной авиакатастрофы могло стать сильное обледенение. Он уточнил, что самолет имел сертификат летной годности, все ТО и ремонты проходил вовремя.

«Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры. Утром два самолета пролетели по маршруту Нарьян-Мар – Усть-Кара (маршрут проходит через Каратайку). В обледенение попали только на обратном пути. Метеоусловия ухудшились стремительно, экипаж принял решение не производить посадку в Каратайке и следовать на запасной аэродром Варандей», — приводит его слова портал nao24.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Причины происшедшего устанавливаются.

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