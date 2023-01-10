В Латвии решили усложнить переезд в республику для россиян

МВД Латвии планирует приостановить действие закона «О репатриации» из-за большого количества россиян, которые пытаются переехать в страну в статусе репатриантов. О данном намерении ведомства сообщили в Telegram-канале Baltnews 9 января.

«В 2022 году доля граждан России уже достигла 81% от общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта», – сообщило МВД республики.

Доклад о растущем интересе граждан России к переезду в Латвию министерство подаст на рассмотрение правительства 10 января.

Как уточняется, закон «О репатриации» был принят в 1995 году. Согласно ему, граждане, родственники которых являются этническими латвийцами, могут переехать на постоянного вида на жительство (ПМЖ) и впоследствии стать гражданами Латвии. После принятия закона, потоки репатриантов равномерно распределялись между странами Востока и Запада. Но несколько лет спустя статус репатрианта стали намного чаще предоставлять гражданам России, Украины и Белоруссии.

В декабре 2022 года депутат сейма республики Алексей Росликов поделился с «Известиями», что в Латвии планируют оспорить новое миграционное законодательство, по которому 28 тыс. россиян могут лишиться ПМЖ, если не сдадут экзамен на знание латышского.

Это не единственное ограничение, введенное против проживающих в Латвии россиян. Так, из-за конфликта на Украине Рига перестала продлевать временные виды на жительство гражданам РФ и белорусам, получившим их за инвестиции и покупку недвижимости. Кроме того, россияне теперь не могут оформить и долгосрочную рабочую визу.