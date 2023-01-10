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Футболист Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Вратарь английского ФК «Тоттенхэм» Уго Льорис заявил о завершении карьеры в сборной Франции по футболу. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает французская газета L'Equipe.

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«Я думаю, что команда готова продолжать играть без меня. Есть вратарь, который готов меня заменить. Я предпочитаю уйти на пике, чем ждать падения скорости или слишком большой конкуренции», — цитирует футболиста RT.

Льорис добавил, что чувствует потребность больше времени проводить с семьей — женой и детьми.

Уго Льорис играл за национальную команду Франции с 2008 года, он является рекордсменом по количеству проведенных матчей (145). В 2018 году в составе сборной Франции Льорис стал чемпионом мира, а в 2022 году стал серебряным призером мундиаля, пишет Life.ru. Как отмечает телеканал «360», золото досталось сборной Аргентины.

Также он выигрывал Лигу наций УЕФА сезона-2020/21, пишет сайт kp.ru.

Ранее 9 января о завершении карьеры объявил экс-нападающий ФК «Реал» и сборной Уэльса, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Гарет Бейл. За испанский клуб валлиец выступал до 2022 года, последние два года играя на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур». С «Реалом» он пять раз выиграл Лигу чемпионов и ряд других трофеев. Последний сезон Бейл выступал за американский «Лос-Анджелес», пишет сайт aif.ru.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», после завершения ЧМ-2022 в Катаре карьеру в сборной Франции также завершил нападающий Карим Бензема.

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