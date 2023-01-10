В США рассказали о проблемах с поставкой Украине систем Vampire

Вашингтон испытывает трудности с поставками модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Vampire. Об этом сообщает в понедельник, 9 января, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Отмечается, что поставки данных систем были анонсированы еще летом 2022 года. Между тем Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies лишь в декабре.

При этом объем контракта составил около $40 млн, чего недостаточно для крупных партий.

В статье указывается, что США собираются поставить четыре комплекта Vampire не раньше середины этого года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева ближе к началу следующего.

О том, что Вашингтон собирается поставить Киеву системы борьбы с беспилотниками Vampire наряду с боеприпасами, контрбатарейными радарами, а также беспилотниками Puma, сообщалось еще 24 августа. Американский президент Джо Байден объявил в тот день о новом пакете помощи Украине почти на $2,9 млрд.

При этом уже тогда и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл заявил, что обеспокоен огромными тратами на военную помощь Украине из-за связанных с финансами мошенничества и коррупции. Он отмечал, что находится «в состоянии повышенной готовности», из-за того, что может обнаружить среди 7,8 тыс. контрактов на общую сумму в $2,2 млрд признаки хищений и злоупотреблений.

7 января США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, который включает в себя 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, стрелковое оружие, амуниция, запчасти и др.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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