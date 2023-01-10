Реклама
Прямой эфир
Общество
Совершивший жесткую посадку Ан-2 пытался уйти на запасной аэродром из-за непогоды
Мир
На Украине предложили запретить произведения русских композиторов в театрах
Армия
Лейтенант Баранов со взводом оборудовали паромную переправу под обстрелом врага
Мир
Глава украинской YASNO сообщил об аварийных отключениях света из-за холодов
Общество
СКР даст правовую оценку словам латвийского наемника о русском танкисте
Мир
На Украине рассказали о вручении повесток на улицах
Мир
Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Общество
Депутат Госдумы Луговой попросил генпрокурора дать оценку словам Меладзе
Мир
Байден в Эль-Пасо заявил о пребывании в секретных службах Польши и Украины
Спорт
Футболист Гарет Бейл объявил о завершении карьеры
Мир
Землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано у берегов Индонезии
Мир
Небензя опроверг автоматическое продление режима трансграничной помощи в Сирии
Сюжет:

В США рассказали о проблемах с поставкой Украине систем Vampire

WSJ: Пентагон испытывает проблемы с поставкой Украине систем Vampire
0
Фото: TopWar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон испытывает трудности с поставками модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Vampire. Об этом сообщает в понедельник, 9 января, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
Украина активно ведет террористическую работу по РФ при полной поддержке и спонсорстве Вашингтона

Отмечается, что поставки данных систем были анонсированы еще летом 2022 года. Между тем Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies лишь в декабре.

При этом объем контракта составил около $40 млн, чего недостаточно для крупных партий.

В статье указывается, что США собираются поставить четыре комплекта Vampire не раньше середины этого года. Еще 10 таких систем поступят в распоряжение Киева ближе к началу следующего.

О том, что Вашингтон собирается поставить Киеву системы борьбы с беспилотниками Vampire наряду с боеприпасами, контрбатарейными радарами, а также беспилотниками Puma, сообщалось еще 24 августа. Американский президент Джо Байден объявил в тот день о новом пакете помощи Украине почти на $2,9 млрд.

При этом уже тогда и.о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл заявил, что обеспокоен огромными тратами на военную помощь Украине из-за связанных с финансами мошенничества и коррупции. Он отмечал, что находится «в состоянии повышенной готовности», из-за того, что может обнаружить среди 7,8 тыс. контрактов на общую сумму в $2,2 млрд признаки хищений и злоупотреблений.

7 января США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, который включает в себя 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, стрелковое оружие, амуниция, запчасти и др.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023