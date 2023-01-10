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Лейтенант Баранов со взводом оборудовали паромную переправу под обстрелом врага

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Фото: Министерство обороны РФ
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Взвод плавающих паромов под командованием гвардии лейтенанта Александра Баранова выполнял боевую задачу по оборудованию паромной переправы, когда украинские националисты накрыли их артиллерийским и минометным огнем. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 10 января.

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Несмотря на непрерывный обстрел, лейтенант Баранов с личным составом продолжили работу до полной готовности переправы, после чего организовали ее оборону. Смелые и решительные действия лейтенанта Баранова, слаженность и самоотверженность его подчиненных обеспечили переправу наших войск на противоположный берег.

За проявленные при выполнении боевых задач качества гвардии лейтенант Александр Баранов награжден орденом Мужества.

Командир отделения, санитарный инструктор сержант Алексей Белокрылов выполнял задачи по медицинскому обеспечению подразделений российских Вооруженных сил. Несмотря на артиллерийские и минометные залпы со стороны противника, он оказывал неотложную помощь нашим военнослужащим в местах массированного обстрела во время боев с противником.

Под плотным огнем артиллерии и авиации сержант лично вынес из-под огня противника в безопасное место семерых раненых военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться. Он оказал им первую медицинскую помощь и этим спас их жизни.

Сержант Белокрылов неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым на месте, вследствие чего часть военнослужащих, получивших незначительные травмы, продолжала выполнять боевые задачи.

Стойкость и профессионализм сержанта Белокрылова позволили обеспечить выполнение боевых задач, в том числе по обороне населенного пункта от украинских националистов.

Накануне, 9 января, Минобороны рассказало о заслугах майора Артура Александрова, который руководил обороной одной из господствующих высот. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку выбить российские формирования со стратегически важной позиции.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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