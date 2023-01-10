Байден в Эль-Пасо заявил о пребывании в секретных службах Польши и Украины

Американский президент Джо Байден посетил 8 января приграничный город Эль-Пасо и контрольно-пропускной пункт на американо-мексиканской границе, шепнув одному из сотрудников о том, что бывал в секретных службах Польши и Украины.

Пожимая руку представителю Службы таможенной и пограничной охраны США, Байден быстро наговаривает своему визави о богатом опыте визитов в секретные службы.

«Вы знаете, я провел некоторое время в секретной службе в Польше и на Украине», — говорит он в ролике BNN.

В ответ на это сотрудник пропускного пункта внимательно смотрит на главу страны сквозь очки, пожимает ему руку и предлагает познакомиться с волонтером.

Байден 8 января впервые с момента вступления в должность президента страны посетил проблемную приграничную часть американо-мексиканской границы. Критики отмечают, что ускоренный визит с посещением официального пропускного пункта, на котором не может быть никаких проблем, не поможет решить сложности с нелегалами.

«В течение примерно четырех часов президент прошел участок американо-мексиканской границы и проинспектировал оживленный порт въезда, где пограничники продемонстрировали, как они досматривают транспортные средства на предмет наркотиков, денег и другой контрабанды», — сообщали в Fox News.

Однако президент Национального совета пограничного патрулирования Брэндон Джадд заявил, что Байден не посетил наиболее проблемные районы. Нелегальная иммиграция прорывается сквозь границу между официальными пунктами досмотра, где нужно было побывать президенту, отметил он.

Из Эль-Пасо Байден отправился на юг, в Мехико, где он и лидеры Мексики и Канады в понедельник и вторник проведут саммит лидеров Северной Америки. Иммиграция входит в число пунктов повестки дня.

8 января телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявили, что единственный конфликт, который действительно угрожает США, — это ситуация на границе с Мексикой.

Новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти 7 января огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. При этом он назвал одним из основных приоритетов противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой.