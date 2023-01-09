Глава украинской YASNO сообщил об аварийных отключениях света из-за холодов

Снижение температуры на улице привело к ожидаемому генеральным директором украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергеем Коваленко росту потребления энергии и числу аварий. Об этом он написал вечером 9 января в соцсети.

«Собственно, всё происходит так, как мы говорили: температура на улице снижается, растет потребление и количество аварий. В Киеве в некоторых областях были ограничения», — написал он.

По его словам, важно понимать, что без ограничений сеть сейчас работать не может, так как в стране фиксируется значительный дефицит генерации энергии.

«В каждой области значительные ограничения, экономят все», — заявил он.

Коваленко также объяснил, что отсутствие перебоев с энергоснабжением в новогодний период — это «усилия энергетиков», к тому же были отключены крупные предприятия, и часть энергии для их снабжения ушла населению.

«Теперь надо сохранять баланс между населением и бизнесом, так как без работы последнего экономика не выстоит», — объяснил он.

Гендиректор YASNO уточнил, что в стране похолодало, а каждые –5 градусов — это +200 МВт, поэтому столица Украины требует больше энергии, но «никогда не знаешь, какой мегаватт вызовет экстренное отключение». Он добавил, что продолжаются ремонтные работы на Ровенской атомной электростанции, где при этом случаются аварии. Поэтому населению придется потерпеть.

«Понимаю, что без света тяжело, особенно когда в канун Нового года несколько дней всё работало бесперебойно. Но теперь надо экономить», — заключил Коваленко.

В последний день 2022 года в Киевской области Украины продолжались экстренные отключения электричества. В украинской столице жители 300 многоквартирных домов оставались без света, сообщала пресс-служба энергокомпании ДТЭК. По данным энергетиков, экстренные отключения необходимы для балансировки энергосистемы.

21 декабря глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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