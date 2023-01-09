Футболист Гарет Бейл объявил о завершении карьеры

Экс-нападающий ФК «Реал» и сборной Уэльса, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Гарет Бейл объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен сообщил в понедельник, 9 января, на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В своем сообщении футболист рассказал об осуществившейся мечте и гордости за проделанный путь в спорте.

«После тщательного размышления я объявляю о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Бейл добавил, что он гордится своей клубной карьерой «с самого первого касания в «Саутгемптоне» до последнего в «Лос-Анджелесе».

33-летний валлиец отметил, что решение о завершении карьеры он принял после тщательного размышления, пишет НСН.

Спортсмен родился в 1989 году. Бейл выступал на позиции крайнего нападающего, отмечает «Москва 24». За свою карьеру футболист играл за клубы «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур», «Реал Мадрид» и «Лос-Анджелес». В составе испанского клуба он три раза выигрывал чемпионат Испании и пять раз — Лигу Чемпионов. Также игрок четырежды выигрывал клубный чемпионат мира, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, пишет сайт kp.ru.

Как уточняет RT, Бейл провел 554 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 186 мячей и отдал 139 результативных передач.

Кроме того, он провел свыше 100 матчей за сборную Уэльса и забил более 30 голов, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала. Также Бейл был капитаном команды на ЧМ-2022, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечает REGNUM, в прошлом сезоне Гарет Бейл, выступая за футбольный клуб «Лос-Анджелес», принял участие в 13 матчах МЛС 2022, в которых отметился тремя забитыми мячами. Суммарно на поле валлиец провел 369 минут.