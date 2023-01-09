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Скончалась одна из пострадавших при пожаре в Чебоксарах

Одна из пострадавших при пожаре в жилом доме в Чебоксарах умерла в больнице
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Фото: Управление СК РФ по Чувашской Республике
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Одна из пострадавших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Чебоксарах умерла в больнице. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Чувашии.

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«Одна из пострадавших 2003 года рождения скончалась 6 января в лечебном учреждении от отравления продуктами горения»,— сказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что причиной пожара, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении в одной из комнат.

В настоящее время, как сообщил источник «Известий», число пострадавших при пожаре в девятиэтажке выросло до 21 человека.

Пожар произошел днем 5 января в одной из комнат общежития на улице Шевченко. Многоэтажка практически вся наполнилась ядовитым дымом, многим он отрезал путь на улицу, поэтому жильцов пришлось эвакуировать по выдвижной лестнице. В результате задымления пострадали в том числе дети. В пресс-службе министерства здравоохранения Чувашии сообщали, что они были доставлены в республиканскую детскую клиническую больницу, два ребенка находились в состоянии средней степени тяжести.

Собственник квартиры задержан. Пояснить обстоятельства случившегося он не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту пожара Следственным управлением СК РФ по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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