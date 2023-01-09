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СКР даст правовую оценку словам латвийского наемника о русском танкисте

СКР даст правовую оценку словам латвийского наемника о погибшем русском танкисте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России (СКР) даст правовую оценку высказываниям и действиям латвийского наемника Кристе Анкаса. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Расследование будет проводиться в рамках проверки фактов о преступлениях, совершенных иностранными наемниками против российских военнослужащих, говорится в публикации.

Оценке подвергнется интервью Анкаса, в котором он рассказал, что забрал в качестве сувенира зубы погибшего российского танкиста. Он также высказался о том, что испытывает ненависть к гражданам России.

Ранее 9 января СКР зафиксировал новые факты издевательств над российскими пленными. В частности, речь идет о чрезмерной жестокости при допросах, пытках и угрозах.

Накануне, 8 января, вернувшийся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдат рассказал, что счастлив оказаться дома. Он также сообщил о моральном давлении, которое испытал в лагере для заключенных.

В ноябре Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) призвал к созданию международной комиссии по расследованию преступлений иностранных наемников и украинских военных. Обращение было направлено в ООН, а также в Азию и Африку.

24 февраля РФ начала специальную военную операцию. Ее целью стала защита населения Донбасса от усилившейся агрессии со стороны киевского режима.

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