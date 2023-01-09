Синоптики пообещали потепление жителям Брянской области

В Брянской области прогнозируется потепление. Об этом в понедельник, 9 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова.

По словам специалиста, холода в регионе начнут отступать 10 января. В этот день показатель температуры воздуха составит –10 градусов.

К выходным прогнозируется до –4 градусов.

Ранее, 7 января, МЧС предупредило жителей Центрального федерального округа (ЦФО) о похолодании до –35 градусов в некоторых регионах.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что из-за потенциально опасных погодных явлений в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В частности, он упомянул о серьезном похолодании в Москве и Подмосковье, а также в Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.