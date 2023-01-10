В США спрогнозировали усугубление миграционного кризиса

На фоне мягкой и непоследовательной политики демократов в отношении мигрантов кризис на границе США может усугубиться. Об этом заявили опрошенные «Известиями» американские эксперты.

«Республиканцы были категорически против любой миграционной политики, которая позволяет этим людям получать разрешения на въезд. В то же время демократы демонстрируют непоследовательность и некомпетентность в выработке твердой политики, которая ослабила бы давление на южную границу», — отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

По словам политического обозревателя Пола Крейга Робертса, администрация президента США Джо Байдена «приветствует нелегалов и на самом деле не хочет препятствовать их въезду», при этом преимущественно направляя их в «красные» штаты.

«Демократы рассматривают нелегалов как будущих избирателей Демпартии, а некоторые предприятия хотят, чтобы нелегалы служили в качестве дешевой рабочей силы. Практика режима Байдена заключается в том, чтобы перевозить их в республиканские штаты, такие как, к примеру, Флорида, чтобы увеличить численность населения, поддерживающего демократов», — подчеркнул эксперт.

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Приграничная служба: зачем США меняют миграционную политику