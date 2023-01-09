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Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром

Погранслужба Украины сообщила о гибели своего сотрудника, полковника Юрчика под Соледаром
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Фото: Соцсети
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Госпогранслужба Украины сообщила о гибели своего сотрудника полковника Юрия Юрчика в боях под Соледаром. Об этом в понедельник, 9 января, говорится в Telegram-канале ведомства.

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«Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. В момент своей гибели Юрий лично оказывал помощь по эвакуации тяжелораненых военнослужащих. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара.

В настоящее время под Соледаром идут ожесточенные бои. По словам советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на этом направлении.

Ранее 9 января представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что основу обороны украинских войск на данном участке составляет 61-я отдельная механизированная бригада. По его словам, командир бригады дал подчиненным поручение организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города с вечера и на протяжении ночи.

До этого, 7 января, о том, что в ближайшее время украинские войска могут оставить Соледар по приказу вышестоящего руководства, заявлял помощник главы министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

6 января военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo рассказал, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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