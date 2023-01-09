Погранслужба Украины сообщила о гибели украинского полковника под Соледаром
Госпогранслужба Украины сообщила о гибели своего сотрудника полковника Юрия Юрчика в боях под Соледаром. Об этом в понедельник, 9 января, говорится в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. В момент своей гибели Юрий лично оказывал помощь по эвакуации тяжелораненых военнослужащих. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара.
В настоящее время под Соледаром идут ожесточенные бои. По словам советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на этом направлении.
Ранее 9 января представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что основу обороны украинских войск на данном участке составляет 61-я отдельная механизированная бригада. По его словам, командир бригады дал подчиненным поручение организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города с вечера и на протяжении ночи.
До этого, 7 января, о том, что в ближайшее время украинские войска могут оставить Соледар по приказу вышестоящего руководства, заявлял помощник главы министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
6 января военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo рассказал, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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